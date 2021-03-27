В США рассказали, что сделает российский флот чрезвычайно опасным

Мнение эксперта приводит «ПолитРоссия». Он считает, что российский флот становится гиперзвуковым убийцей. То есть под «суперсовременным оружием» эксперт имел в виду гиперзвуковое.

Например, в конце 2020 года Военно-морской флот (ВМФ) России уже провёл испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» на фрегатах проекта 22350.

Специалист отметил, что «Циркон» способен развивать скорость до 9 Махов и поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии более 1000 километров. Кроме того, такие ракеты могут запускаться с универсальных установок 3С-14.

В целом, Питер Сучиу уверен, что новое оружие сделает военные корабли России грозными противниками на море.