Наука и технологии
Сегодня в 20:10
В США рассказали, что сделает российский флот чрезвычайно опасным
Это гиперзвуковое оружие
Американский эксперт Питер Сучиу рассказал, что сделает российский флот чрезвычайно опасным. Речь о «суперсовременном оружии».
Мнение эксперта приводит «ПолитРоссия». Он считает, что российский флот становится гиперзвуковым убийцей. То есть под «суперсовременным оружием» эксперт имел в виду гиперзвуковое.
Например, в конце 2020 года Военно-морской флот (ВМФ) России уже провёл испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» на фрегатах проекта 22350.
Специалист отметил, что «Циркон» способен развивать скорость до 9 Махов и поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии более 1000 километров. Кроме того, такие ракеты могут запускаться с универсальных установок 3С-14.
В целом, Питер Сучиу уверен, что новое оружие сделает военные корабли России грозными противниками на море.