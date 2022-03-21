В США рассказали, что случится с ветряной и солнечной энергетикой в будущем

Правительственное агентство заявило, что наиболее востребованными будуи специалисты по ветряным турбинам, а также установщики солнечных фотоэлектрических систем. Ожидается, что количество рабочих мест в ветроэнергетике вырастет на 4,7% в период с 2020 по 2030 год, а количество рабочих мест в солнечной энергетике увеличится на 6,1% за тот же период времени.

Как отмечает издание Futurism, в последний раз данные обновлялись в конце 2021 года, но они как никогда актуальны. В этом месяце цены на газ в США достигли рекордно высокого уровня, и президент Байден надеется на «новый зелёный курс» для решения проблемы зависимости от ископаемого топлива.