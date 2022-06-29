В США рассказали историю советского бомбардировщика с ядерным двигателем

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В США рассказали историю советского бомбардировщика с ядерным двигателемВ США рассказали о советском атомолёте Ту-119
Военное издание 19FortyFive рассказало о советском перспективном атомолёте Ту-119, работу над которым в СССР начали в 1955 году.
Отмечается, что Ту-119 был основан на летающей лаборатории Ту-95ЛАЛ. Планировалось разработать стратегический бомбардировщик с неограниченной дальностью полёта, всё зависело только от возможностей экипажа.
Особенностью Ту-119 была ЯСУ — ядерная силовая установка, — которая и должна была обеспечить соответствующую дальность полёта. Ядерный реактор был размещён в грузовом отсеке. Также бомбардировщик должны были оснащать турбовинтовыми двигателями с теплообменниками НК-14А, которые дополняли штатные двигатели НК-12М. В течение 1961 года Ту-119 совершил 34 полёта.