В США рассказали, как может проходить третья мировая война

Слова профессора приводит радио «Спутник». Он считает, что в случае войны противник США, которым может быть Китай, Россия и Северная Корея, атакует внутренние территории. Причём эти атаки будут включать в себя «использование киберэлектромагнитного спектра».

Профессор отметил, что военные действия нарушат работу коммуникационных, финансовых и транспортных сетей. По мнению специалиста, потерь в третьей мировой войне будет не меньше, чем во Второй мировой.

Напомним, на днях эксперты поделились видением того, какой будет война в космосе. По их словам, это не будет похоже на «Звёздные войны». Вместо этого можно ожидать медленные и тщательно спланированные операции со спутниками.