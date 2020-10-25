В США рассказали, как Россия усилит танки

Перевод материала предоставило издание «ПолитРоссия». Американские эксперты говорят, что до тех пор, пока первая партия новейших танков Т-14 «Армата» поступит в российские войска, пройдут годы. Поэтому Россия и решила усилить уже действующие танки. В частности, этого хотят добиться установкой на боевые машины орудий большего калибра.

Американцы ссылаются на главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова. Он поделился с журналистами планами по вооружению. Сейчас российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т90М вооружены 125-миллиметровыми пушками. Американские эксперты отметили, что эти боевые машины всё ещё опасны для противника.