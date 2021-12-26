В США рассказали, какое направление высадки российских войск наиболее опасно для Украины

Кратко его пересказывает «Военное обозрение». В материале указано, что Азовское море стало районом возможного боевого взаимодействия России и Украины. При этом ранее глава украинского МИД сказал, что Россия полностью доминирует на Азовском море. Авторы пишут, что «именно прибрежные районы юго-востока Украины для России имеют первоочередную значимость со стратегической точки зрения». Журналисты пришли к выводу, что при российской высадке с Азовского моря украинские войска окажутся фактически бессильны.

Ранее американская разведка заявила, будто Россия в начале 2022 года может начать наступление на Украину. Президент России Владимир Путин на днях назвал провокационным вопрос о том, собирается ли страна нападать на Украину, заметив, что РФ — миролюбивое государство.