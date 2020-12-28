В США рассказали, кто победит в бою между российским крейсером и американским эсминцем

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Оно уточняет, что американцы под российским крейсером, видимо, подразумевали «Пётр Великий» проекта 1144.2 «Орлан».

Автор материала National Interest заявил, что Zumwalt — наиболее современный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США. При его создании использовались стелс-технологии. На радаре он определяется как малое рыболовное судно. У эсминца есть 80 пусковых установок для различных ракет и две 155-мм артиллерийские установки. А вот «Киров» оснащён противокорабельными ракетами «Гранит».

Автор смоделировал бой в открытом море. Тут у Zumwalt есть преимущество из-за стелс-технологий. Скорее всего, он первым обнаружит российский крейсер. Эсминец справится с возможным, но маловероятным ударом «Кирова» благодаря системе ПВО. Но на Zumwalt нет противокорабельных ракет.

В целом, автор приходит к выводу, что бой закончится ничьёй.