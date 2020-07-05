В США рассказали, может ли АК-47 очищаться самостоятельно

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». В американском журнале пишут, что «АК-47 — это настоящий культурный феномен». Автор отметил, что в последнее время становится популярной версия, будто автором автомата является конструктор немецкого StG44 Уго Шмайсер. Журналист сообщил, что это миф, но заметил, что предполагать, будто самоучка Калашников спроектировал АК-47 самостоятельно, тоже неправильно. В National Interest указали, что каждое новое оружие построено по прошлым проектам, что верно и для автомата Калашникова.

Также автор развенчал миф о самоочищающемся АК-47. Он отметил, что если оружие не поддерживать, оно быстро станет таким же «эффективным», как деревянная дубинка.