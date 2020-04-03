В США рассказали о будущем военном превосходстве благодаря искусственному интеллекту

Бывший замминистра обороны США и нынешний заместитель председателя экспертной комиссии по искусственному интеллекту Боб Уорк заявил, что в будущем стране обретёт значительное преимущество в военной сфере благодаря алгоритмическом способу ведения боёв и другим возможностям ИИ.

Эксперты предложили правительству удвоить расходы на исследования в области искусственного интеллекта, даже не связанные с оборонными вопросами. «Мы считаем, что это та сфера, где мы пока отстаём», — отметил Уорк.

Кроме того, эксперты говорят о необходимости подчинить главу Объединённого центра искусственного интеллекта напрямую главе Пентагона.

Также властям США рекомендуют нарастить производство микроэлектроники для работы ИИ.