В США рассказали о крушении российского «спутника-убийцы»

Как рассказал специалист, «Космос-2491» могли либо уничтожить, либо у него разрядилась батарея или сломался мотор, либо он столкнулся с космическим мусором. Сам эксперт полагает, что, скорее всего, произошёл несчастный случай. Спутник, по его мнению, не работал уже несколько лет. Хотя это и не точно.

Специалист утверждает, что сейчас ВВС США каталогизировали не менее десяти обломков аппарата. Кроме того, есть информация, что в конце декабря 2019 года спутник всё-таки увеличил скорость и сменил местоположение.

Военный спутник «Космос-2491» запустили в декабре 2013 года. Тогда журналисты назвали его «убийцей спутников».