В США рассказали о «мистических полётах» секретных самолётов

«Мистическими полётами» испытания назвали в американской прессе. Эти испытания, как пишет «Военное обозрение», проводились 13 июня. Помимо перспективных средств авиации в них участвовали истребители F-15.

Сообщается, что у «Сына Ареса» — самолёта проекта 401 — есть два варианта: N401XP и «двойник» с изменённым покрытием N401XD. Во время испытаний проверяли именно покрытие летательных аппаратов. Журналисты пишут, что в определённых зонах покрытие выполнено в виде зеркальной поверхности. Это могли сделать для проверки действия лазерного оружия. Также есть версия, что на борту самих самолётов тоже установлено лазерное оружие.

Сообщается, что испытания проводятся уже не в первый раз. Полигон находится в пустыне Мохаве.