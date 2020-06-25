В США рассказали о нехватке двигателей для истребителя F-22

Об этом рассказал глава воздушного боевого командования генерал Джеймс Холмс. По его словам, отсутствие достаточного количества двигателей — основная проблема с самолётом F-22.

Напомним, F-22 являлся первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения. Он выпускался серийно с 2005 по 2012 годы, всего было собрано 187 самолётов, не считая опытные образцы. Когда прекратились выпуск истребителей, перестали и производить турбореактивные двигатели Pratt & Whitney F119-PW-100. Они нигде, кроме как в F-22, не используются. В 2016 году рассматривался вопрос возобновления истребителей, но проект отклонили.