В США рассказали о неоправданных ожиданиях от Abrams на Украине

На поле боя танкам угрожают беспилотники, противотанковые средства и мины. Кроме того, их ограниченное присутствие в Украине делает их ценными целями для российских сил.

Журнал Military Watch ранее уже высказывал опасения по поводу последствий потери американских танков M1A1 Abrams, поставленных Киеву, полагая, что это подмочило их мировую репутацию, пишет Лента.ру. По имеющимся данным, российские войска наносят удары по танкам Abrams с помощью артиллерии, беспилотников и противотанковых средств.