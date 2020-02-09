В США рассказали о неработающей системе автоматического нанесения ядерного удара

Система называется ERCS. На боевое дежурство она встала в 1963 году. Работать она должна в случае, если руководство страны уничтожено и командные пункты Стратегических сил выведены из строя. ERCS соединена с баллистическими ракетами, установленными в шахтах. Система может выводить на низкую околоземную орбиту командную ракету. Та, в свою очередь, пролетает над позиционными районами межконтинентальных баллистических ракет и транслирует им команду.

ERCS «понимает», что руководство ликвидировано, если в течение десяти минут никто не отвечает на её регулярные запросы расчётов пусковых установок.

Но загвоздка в том, что система сейчас полноценно не работает. В 1991 году в связи с окончанием холодной войны президент США приказал отменить дежурство ERCS в режиме «ядерной тревоги». Командные ракеты извлекли из шахт и отдали ту же задачу летающим командным пунктам E-6B.

Сегодня ERCS четыре раза в сутки запрашивает расчёты, но ничего не делает, если ей никто не отвечает. Ведь для старта ракеты теперь необходимо получить код запуска с E-6B, управляемом людьми.