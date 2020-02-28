В США рассказали о невозможности защититься от российских ракет

Ричард заявил, что создание Соединёнными Штатами системы ПРО для полной защиты от России технически невозможно и представляло бы угрозу для стратегической стабильности.

«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими (прим. средствами) сдерживания РФ и Китая», — пояснил Ричард.

Один из конгрессменов, слушавших выступление адмирала, спросил, связана ли невозможность защиты США от России с тем, что у страны просто нет достаточного количества противоракет. Однако на замечание Ричард добавил только, что это затратно.