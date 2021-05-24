В США рассказали о планах России продавать оружие в Африку

Скоро в Африке пройдёт международный салон вооружений. На нём покажут в том числе бронемашины «ВПК-Урал», «Тигр» в варианте «Рейд» и амфибию «Стрела» в разных модификациях.

Эксперт считает, что машина-амфибия «Стрела» может произвести фурор на африканских рынках оружия благодаря своей рентабельности, модульности и упрощённому ремонту. Кроме того, эту машину можно перевозить на некоторых моделях военных вертолётов, в числе которых Ми-8. А он широко используется в Африке.

«Российская газета» отмечает, что по состоянию на 2020 год 49% от импорта вооружений Африки приходилось на Россию. Крупнейшими покупателями являются Алжир и Египет. Сообщается, что раньше крупнейшими игроками на африканском рынке были Франция и США. Теперь же Россия значительно расширила своё присутствие.