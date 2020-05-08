В США рассказали о российском Царь-танке

Перевод материала предоставила «Российская газета». Как отметили в американском издании, очертания большинства современных боевых машин мало отличаются от танков времён Первой мировой войны. Однако Царь-танк не похож ни на что другое. В частности, конструкторы решили использовать в нём массивные колёса, способные пересекать практически любую местность.

Отмечается, что Царь-танк не сильно отставал по размерам от немецкого «Мауса» весом в 100 тонн. Именно этот танк имеет звание самого большого в истории. Что интересно, российский танк создавался независимо. Впрочем, танком в традиционном смысле этого слова машину назвать нельзя.

Внешне она напоминала, скорее, трёхколесный велосипед. Однако сдвоенное колесо имелось сзади, а спереди были расположены два колеса диаметром почти девять метров. Корпус Царь-танка был обшит стальной бронёй. В качестве вооружения выступали две 76,2-мм пушки. Кроме того, защищать машину от пехоты противника должны были несколько пулемётов Максима.

К сожалению, разработку в итоге признали слишком уязвимой для артиллерийского огня. Проект закрыли. Единственный прототип танка после 1923 года разрезали на металлолом.