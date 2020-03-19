В США рассказали о секрете долголетия российского истребителя Су-27

Издание The National Interest опубликовало материал, посвящённый этому вопросу. Военный обозреватель рассказал, что Су-27 создавался в рамках теории смешанного воздушного боя, которая подразумевает дополнение большого количества менее «крутых» самолётов меньшим числом более продвинутых машин. Так Су-27 работал в паре с МиГ-29, который схож с первым истребителем по аэродинамической схеме, но менее работоспособен.

В материале указали, что самолёту Су-27 увеличили срок службы за счёт постепенного усовершенствования. В целом же, успех истребителя заключается в том, что он способный и манёвренный, постоянно совершенствуется и превращается в широкое семейство самолётов.