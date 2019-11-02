В США рассказали о секретном истребителе СССР

Журналисты пишут, что в последние десять лет существования СССР самолёт был загадкой для западных стран. Причиной тому, по мнению экспертов, было предназначение истребителя. МиГ-31 должен был оборонять границы государства, за рубеж его поставлять не планировали. То есть производили сугубо для собственных нужд.

National Interest отмечает, что МиГ-31 создавался на основе МиГ-25. Но отличался от него способностью радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере, возможностью полёта на малых высотах при сверхзвуковой скорости, а также усовершенствованным вооружением.

Сейчас МиГ-31 является носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Эксплуатируется Воздушно-космическими силами (ВКС) России и Силами воздушной обороны Казахстана.