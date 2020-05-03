В США рассказали о создании Россией крошечных спутников с оружием

Как пишет издание ИноСМИ.ru, которое перевело американский материал, автор утверждает, что Россия работает над созданием противоспутникового оружия нового типа. В его состав входят крошечные спутники с оружием, маленький разгонный двигатель и перехватчик МиГ-31. Он якобы выступает в качестве первой ступени всей системы.

Эти маленькие спутники должны будут совершать манёвр в направлении своих целей на низкой околоземной орбите и выводить их из строя. Автор материала даже приводит доказательства своим догадкам. Во-первых, упоминается фотография от сентября 2018 года, на которую попал истребитель МиГ-31БМ с большой ракетой под фюзеляжем. Эта ракета, как сообщается, по размеру подходила на роль противоспутникового оружия.

По открытым источникам автор нашёл, что разработкой занимается «КБ машиностроения». Кроме того, известно, что Россия с 2013 года проводит орбитальные испытания инспекционных спутников, способных маневрировать рядом с аппаратами для проверки на повреждения. В National Interest пишут, что такие спутники можно применять в качестве оружия.