В США рассказали о способах нанести смертельный удар Ирану

Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника штаба авиационной разведки Военно-воздушных сил (ВВС), написал в Breaking Defense. Он считает, что использование указанных самолётов было бы ассиметричным ответом США, который в случае войны позволил бы избежать уязвимостей каких-либо других средств.

Как рассказал генерал-лейтенант, F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-21 Raider смогли бы быстро уничтожить ключевые объекты инфраструктуры Ирана. В целом, он уверен, что противник не выстоял бы в войне с США, но, возможно, нанёс бы ей ущерб. В этом Ирану помогли бы баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, пилотируемые боевые самолёты и кибератаки.

Стоит отметить, что бомбардировщик, о котором говорит генерал-лейтенант, пока только разрабатывается компанией Northrop Grumman.