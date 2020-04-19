В США рассказали о способности российских гиперзвуковых ракет проделать огромную дыру в авианосце

О российских ракетах «Циркон» рассуждали в известном американском издании National Interest. Перевод материала предоставило издание РБК.

Автор текста считает, что «Цирконы» представляют опасность даже несмотря на то, что не оборудованы ядерной боеголовкой. Кроме того, имеет значение возможность запускать гиперзвуковые ракеты с подлодок. Причём не слишком важно, вооружён ли «Циркон» взрывчатыми веществами. Дело в том, что скорость ракеты в пять Махов создаёт огромное количество кинетической энергии. Из-за этого, даже «заполненная бетоном боеголовка проделает огромную дыру в авианосце».

Также в National Interest написали, что «Цирконы» могут размещать на новых российских подлодках проекта «Ясень».

Напомним, сейчас российская гиперзвуковая ракета проходит испытания.