В США рассказали о способности Украины создать ядерное оружие

В документе говорится, что создание такого оружия не составит сложности для Украины. Если страна решит разработать ядерное оружие, это займет около пяти лет, при этом основным компонентом будет плутоний, который можно получить из ядерных реакторов страны.

Данный отчет выходит на фоне обеспокоенности Киева возможным снижением военной поддержки со стороны США после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Украинские чиновники опасаются, что инаугурация Трампа в январе 2025 года может привести к сокращению военной помощи, что заставит Украину искать пути к самообеспечению в области обороны.