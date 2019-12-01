В США рассказали о странном и необычном советском оружии

Также эксперты написали про ТКБ-0146, который мог совершать в автоматическом режиме почти две тысячи выстрелов. От модели отказались, собственно, потому, что она расходовала слишком много боеприпасов. Авторы National Interest вспомнили и про ТКБ-059 с тремя стволами.

Эксперты уверены, что всё это оружие, несмотря на то, что военные им так и не стали пользоваться, помогло оружейникам расширить возможности.