В США рассказали о странном и необычном советском оружии
Об этом пишет издание National Interest. Первыми авторы упомянули модели ТКБ-011 Николая Афанасьева и ТКБ-022 Германа Коробова. Эксперты считают, что данные автоматы похожи на оружие из фильмов про пришельцев. ТКБ-011 и ТКБ-022 выполнены по схеме булл-пап, при которой спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом. По мнению авторов материала, оружие могло быть неудобно для стрелков с длинными или короткими руками. Кроме того, оно было достаточно громоздким.
«Военное оборение»
Также эксперты написали про ТКБ-0146, который мог совершать в автоматическом режиме почти две тысячи выстрелов. От модели отказались, собственно, потому, что она расходовала слишком много боеприпасов. Авторы National Interest вспомнили и про ТКБ-059 с тремя стволами.
Эксперты уверены, что всё это оружие, несмотря на то, что военные им так и не стали пользоваться, помогло оружейникам расширить возможности.