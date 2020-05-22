В США рассказали о своих аналогах российскому беспилотному истребителю Су-57

Публикация появилась в американском издании National Interest. Журналисты пишут, что беспилотный Су-57 не обязательно поставит Россию впереди США по части истребительной техники. У американцев уже есть разработки по концепции «лояльного ведомого». Согласно этой концепции, пилоты истребителей F-22 или F-35 смогут управлять небольшим количеством дронов. Это позволит пилотируемым самолётам испытывать средства противовоздушной обороны противника и даже проводить атаки с безопасных расстояний.

Кроме того, беспилотный аппарат американской корпорации Boeing X-45 совершил первый полёт ещё в 2002 году.

В американском издании также приводится мнение о том, что полностью заменить пилотов в ближайшее время не получится. Всё-таки люди пока мыслят быстрее компьютерных систем.