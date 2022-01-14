В США рассказали о важном преимуществе F-22 по сравнению с российскими истребителями

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В США рассказали о важном преимуществе F-22 по сравнению с российскими истребителямиЭто инфракрасные датчики
В США задумались об установке инфракрасных датчиков поиска и отслеживания на истребители пятого поколения F-22 Raptor. Эти датчики считают преимуществом перед российскими и китайскими самолётами.
Эти датчики уже пытались установить на F-22, но работы в итоге свернули в силу возникших технических трудностей. Но сейчас установку датчиков хотят продолжить на фоне угроз, которые, по мнению американской стороны, исходят от Китая и России.
Инфракрасные датчики поиска и отслеживания предназначены для обнаружения в первую очередь самолётов со стелс-технологиями, которые полностью пассивны и невосприимчивы к радиоэлектронному воздействию.
Источник: The Drive