В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны

Как пишет «Российская газета», которая перевела материал, речь идёт о новых версиях экранопланов. Их будут применять в северных широтах.

Автор National Interest приводит описание принципа действия экраноплана. Машина использует аэродинамический экранный эффект, который проявляется на высоте 3-15 метров. Благодаря воздушным потокам под крылом создаётся своеобразная «подушка». Она повышает эффективность скользящего движения над поверхностью.

В США вспомнили советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Американцы называли его «Каспийским монстром». Теперь, по информации National Interest, Россия планирует создать новый экраноплан «Чайка-2» для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах. Кроме того, машины смогут использовать для охраны Северного морского пути.