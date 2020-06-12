В США рассказали о вреде санкций против Huawei для самих американцев

Один из руководителей калифорнийской компании по производству полупроводников сообщил, что обеспечение новых клиентов в Китае и вообще в Азии может стать гораздо сложнее. А всё потому, что потенциальные клиенты теперь «дважды подумают», прежде чем покупать американское оборудование или технологии.

При этом на китайский рынок приходится более 60% мирового потребления полупроводниковой продукции. Поэтому выбор китайцев не в пользу американских поставщиков может значительно навредить бизнесу последних.