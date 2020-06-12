Наука и технологии
Сегодня 17:48
В США рассказали о вреде санкций против Huawei для самих американцев
Может пострадать полупроводниковый бизнес США
Недавно из-за новых решений США Huawei потеряла доступ к поставщику чипов TSMC. Теперь американцы имеют право требовать лицензии на продажу китайской компании полупроводниковой продукции, изготовленной за пределами Соединённых Штатов, но с использованием их технологий. Похоже, что даже в США не рады такому решению. Американские компании рассказали о вреде для себя санкций против Huawei.
Один из руководителей калифорнийской компании по производству полупроводников сообщил, что обеспечение новых клиентов в Китае и вообще в Азии может стать гораздо сложнее. А всё потому, что потенциальные клиенты теперь «дважды подумают», прежде чем покупать американское оборудование или технологии.
При этом на китайский рынок приходится более 60% мирового потребления полупроводниковой продукции. Поэтому выбор китайцев не в пользу американских поставщиков может значительно навредить бизнесу последних.