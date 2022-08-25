В США рассказали о задачах истребителя шестого поколения

По словам Иствуда, новый самолёт разрабатывается в рамках программы NGAD — Next Generation Air Dominance — и призван заменить истребитель F-22 Raptor для будущего противостояния США с Россией и Китаем.

Согласно программы, новый самолёт сможет управлять роем беспилотников с помощью искусственного интеллекта. Также предполагается, что самолёт сможет защитить Японию от Китая и Северной Кореи.

Иствуд сослался на американского военного эксперта Джона Венейбла, который отметил, что истребитель программы NGAD предназначен для завоевания превосходства в воздухе в борьбе против равного противника. При этом главной проблемой истребителя эксперт назвал высокую стоимость.