В США рассказали о жизни будущих астронавтов на Луне

«Артемида» — это программа, собственно, по возвращению людей на Луну. Американское агентство опубликовало документ, в котором рассказывается об инфраструктуре для долгосрочного пребывания людей на естественном спутнике Земли.

В частности, описана система электроснабжения, мобильный жилой дом, а также основной такой модуль. Будет у астронавтов и лунный вездеход — роботизированный и с открытой кабиной. Скафандры в нём снять не получится.

Сообщается, что мобильный жилой модуль позволит совершать поездки по Луне длительностью до 45 дней. Что касается стационарной платформы, то она способна вмещать одновременно до четырёх человек.

Кроме того, в проекте предполагается наличие окололунной станции Gateway. На ней будут базироваться те астронавты, которые не участвуют в исследовании лунной поверхности.