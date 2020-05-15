В США рассказали об успешности модернизированных Ираном советских танков

Об этом сообщает американское издание National Interest. Авторы материала пишут, что Иран весьма преуспевает в обновлении старых образцов военной техники других стран и их продаже.

В частности, речь идёт об иранском танке Type 72Z, который является модернизацией советских Т-54, Т-55 и китайского Тип 59. Иранцы установили на боевые машины на переднюю часть корпуса системы динамической защиты, которые рассеивают кумулятивную струю вражеского снаряда. Благодаря этому танк остаётся невредим. Такая же защита стоит на башне машины и по её периметру.

Помимо этого, Type 72Z оснащён более мощным основным орудием. Теперь там стоит 105-миллиметровая пушка и есть модернизированная система управления огнём. Кроме того, увеличена мощность двигателя.