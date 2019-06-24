В США рассказали, откуда придёт ядерная война

По мнению журналистов, главная угроза исходит от Индии, которая недавно провела неудачные испытания гиперзвуковой системы с использованием ракетной платформы «Агни-1». Тот факт, что страна проводит испытания, может спровоцировать ядерную войну с Пакистаном.

Дело в том, что при помощи гиперзвукового оружия Индия сможет уничтожать авиабазы и авианосцы. Как пишет издание, ракет хватит, чтобы уничтожить ядерный потенциал противника одним ударом.

Кроме того, расстояние между столицами Индии и Пакистана составляет всего 650 км, и это расстояние ракета способна пролететь всего за несколько минут. Вероятно, знание о том, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может заставить Пакистан первым начать боевые действия, применив ядерное оружие.