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В США рассказали, почему АК-47 «не прекращает стрелять»
Почему он востребован в мире
В США авторы издания The National Interest рассказали, почему АК-47 «не прекращает стрелять». Этой фразой журналисты отметили популярность оружия во всём мире.
В материале указано, что из 500 миллионов единиц огнестрельного оружия по всему миру примерно 100 миллионов принадлежат семейству автомата Калашникова. Три четверти из них — АК-47.
Авторы публикации рассказали, что данный автомат может обладать не самой высокой точностью, но зато надёжен, прост в обслуживании и недорог. АК-47 достаточно надёжен, чтобы использовать его и в арктических условиях, и в пустынях, и во влажных джунглях, а также достаточно прост, чтобы его могли освоить призывники или молодые солдаты. Журналисты добавили, что Россия преуспела в экспорте подобного оружия.