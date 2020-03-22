В США рассказали, почему АК-47 «не прекращает стрелять»

В материале указано, что из 500 миллионов единиц огнестрельного оружия по всему миру примерно 100 миллионов принадлежат семейству автомата Калашникова. Три четверти из них — АК-47.

Авторы публикации рассказали, что данный автомат может обладать не самой высокой точностью, но зато надёжен, прост в обслуживании и недорог. АК-47 достаточно надёжен, чтобы использовать его и в арктических условиях, и в пустынях, и во влажных джунглях, а также достаточно прост, чтобы его могли освоить призывники или молодые солдаты. Журналисты добавили, что Россия преуспела в экспорте подобного оружия.