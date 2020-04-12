В США рассказали, почему российские «Искандеры» в Калининграде представляют собой проблему

Автор текста, который перевело «ИноСМИ», в самом начале отметил, что по своему размеру ракетный арсенал России не имеет аналогов. При этом эксперты зачастую упускают из виду российские баллистические ракеты малой дальности.

К такой, видимо, можно отнести ракету «Искандер», о которой автор пишет дальше. Её дальность составляет примерно 400-500 километров. Она имеет довольно высокую точность — в 50% случаев ракета попадает в точку, находящуюся в двух-пяти метрах от заданной цели.

Система «Искандер» развёрнута в Калининградской области. Ракеты, которые там находятся могут поражать цели на территории Польши, на востоке Германии, на юге Швеции, в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Белоруссии и на большей части территории Балтийского моря.

Таким образом Россия может угрожать важному транспортному маршруту Балтийском море и объектам НАТО. Кроме того, «Искандеры» не несут ядерные боезаряды. Поэтому риск ядерного столкновения минимален.