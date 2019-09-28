В США рассказали, почему Россию нельзя пускать на Луну

Автор статьи поднимает вопрос финансирования российской стороны. Он задаётся вопросом, есть ли у России деньги на участие в программе Gateway. Журналист также считает, что Вашингтону не следует поддерживать финансово Москву (покупать места на космических кораблях «Союз МС», например), а стоит направить эти деньги частным американским компаниям.

В статье сказано, что «российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству».

Стоит отметить, ранее гендиректор Роскосмоса заявлял, что Россия не станет участвовать в проекте Gateway на второстепенных ролях.

Напомним, проект Gateway предполагает создание окололунной станции. Журналисты, впрочем, уверены, что при наличии доступа к ней России не составит труда вывести спускаемый аппарат на поверхность спутника.