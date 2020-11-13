В США рассказали, потопит ли российский ПТРК «Корнет» авианосец

Перевод материала предоставила «Российская газета». Ранее председатель организации «Американцы за безопасный Израиль» заявил, что «Корнет», установленный на лодку, представляет угрозу для американских авианосцев. Обозреватель National Interest решил порассуждать на эту тему.

Он отметил, что председатель организации рассматривал атаку «в вакууме». Ведь в реальном бою авианосец будут поддерживать эсминцы и патрульные корабли, которые могут работать с лодками-носителями «Корнет».

Но даже если рассматривать идеальную ситуацию, ПТРК не будет так уже страшен авианосцу. Комплекс не будет точным на раскачивающейся палубе лодки. Кроме того, авианосцы имеют свои системы ракет.

Если же «Корнет» всё-таки попадёт в авианосец, то может поразить его корпус, но вряд ли нанесёт большой ущерб.