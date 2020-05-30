В США рассказали, с чего скопированы новые российские десантные корабли

Эксперт Forbes написал, что внешний вид российских УДК подозрительно напоминает французские вертолётоносцы «Мистраль». Исходя из этого, автор предположил, что новые российские суда скопированы с французских. Последние, кстати, Россия хотела приобрести ещё шесть лет назад, но не смогла из-за введённых санкций.

Напомним, новые УДК проекта 23900 могут нести на борту до 20 вертолётов, несколько катеров для десантирования и 900 морских пехотинцев.

Отметим, что капитан первого ранга Борис Усвяцов заявил изданию «ПолитЭксперт», что сравнивать российские УДК с «Мистралями» нельзя, так как первые корабли имеют совершенно другое построение и другие задачи.