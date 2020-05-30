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В США рассказали, с чего скопированы новые российские десантные корабли
Они строятся в Керчи
В американском издании Forbes вышел материал о судах, которые строятся в Керчи на судостроительном заводе «Залив». В США рассказали, с чего скопированы новые российские универсальные десантные корабли (УДК).
Эксперт Forbes написал, что внешний вид российских УДК подозрительно напоминает французские вертолётоносцы «Мистраль». Исходя из этого, автор предположил, что новые российские суда скопированы с французских. Последние, кстати, Россия хотела приобрести ещё шесть лет назад, но не смогла из-за введённых санкций.
Напомним, новые УДК проекта 23900 могут нести на борту до 20 вертолётов, несколько катеров для десантирования и 900 морских пехотинцев.
Отметим, что капитан первого ранга Борис Усвяцов заявил изданию «ПолитЭксперт», что сравнивать российские УДК с «Мистралями» нельзя, так как первые корабли имеют совершенно другое построение и другие задачи.