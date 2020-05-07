В США рассматривают использование браслетов на лодыжках для отслеживания заражённых COVID-19

Как пишет издание Reuters, в некоторых штатах власти начали изучать возможность использования технологий мониторинга домашнего ареста, в том числе браслетов на лодыжке и приложений для отслеживания местоположения.

Сообщается, что данные технологии и так уже используются для карантинного контроля в США. Тем не менее, масштабное развёртывание сдерживается юридическими тонкостями. Пока неясно, смогут ли власти использовать электронный мониторинг без постановления суда.

Однако власти по-прежнему обеспокоены тем, что некоторые люди нарушают карантин и тем самым подвергают опасности других жителей Америки.