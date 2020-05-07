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В США рассматривают использование браслетов на лодыжках для отслеживания заражённых COVID-19
Обычно они применяются при домашнем аресте
В США рассматривают использование электронных браслетов на лодыжках для отслеживания заражённых COVID-19. Такие устройства обычно применяются для контроля людей, находящихся под домашним арестом.
Как пишет издание Reuters, в некоторых штатах власти начали изучать возможность использования технологий мониторинга домашнего ареста, в том числе браслетов на лодыжке и приложений для отслеживания местоположения.
Сообщается, что данные технологии и так уже используются для карантинного контроля в США. Тем не менее, масштабное развёртывание сдерживается юридическими тонкостями. Пока неясно, смогут ли власти использовать электронный мониторинг без постановления суда.
Однако власти по-прежнему обеспокоены тем, что некоторые люди нарушают карантин и тем самым подвергают опасности других жителей Америки.