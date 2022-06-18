В США растения-"иммигранты" вытесняют местные

Первое исследование принадлежит ботанику Томасу Г. Ли, который проводил анализ растений в Цинциннати с 1834 по 1844 год. За это время он собрал гербарий образцов, который отправился в Академию естественных наук в Филадельфии. Ли определил около 714 видов.

Столетие спустя известный ботаник из Калифорнийского университета Э. Люси Браун проследила путь Ли, проведя второе исследование растений в Цинциннати, в ходе которого было обнаружено более 1400 видов, результаты исследования были опубликованы в 1934 году в журнале "American Midland Naturalist".

Биолог Университета Калифорнии Денис Коновер и его соавтор Роберт Бергштейн проследили шаги Браун и Ли на юго-западе Огайо в местах, где городская застройка не застраивала природные территории. Они обнаружили, что многие виды, намеренно завезенные в качестве растений для озеленения, процветают в дикой природе.

"Распространение неместных инвазивных видов в лесных природных зонах на юго-западе Огайо угрожает дальнейшему выживанию местной флоры и фауны", - говорится в заключении исследования.

Садоводы завезли большинство неместных растений из Европы и Азии в качестве декоративных. Их семена в конечном итоге распространились в дикой природе.