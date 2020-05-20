В США разбился ещё один истребитель пятого поколения

Об этом пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на 33-е истребительное крыло Военно-воздушных сил (ВВС) США. Сообщается, что F-35A потерпел крушение при посадке в штате Флорида. В частности, на авиабазе Эглин.

Инцидент произошёл 19 мая в 21:30 по восточному времени. Пилот истребителя смог катапультироваться. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Во время аварии никто не погиб, гражданские объекты тоже не пострадали.

Стоит отметить, что это второй подобный инцидент на базе Эглин за последнюю неделю. 15 мая истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полёта.