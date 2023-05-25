В США разгорелась «война» с робозвонками: включены 48 штатов

Возглавляемый генеральным прокурором штата Аризона Крисом Майесом, иск касается 47 штатов и округа Колумбия, и только Аляска и Южная Дакота не участвуют в нем. Дело, поданное в окружной суд США по округу Аризона, направлено против компании Avid Telecom, генерального директора Майкла Лански и вице-президента по операциям и продажам Стейси Ривз.

Avid Telecom обвиняется в использовании поддельных или недействительных идентификационных номеров абонентов, включая выдачу себя за государственные учреждения и частные компании. Иск требует суда присяжных, постоянного судебного запрета, чтобы остановить незаконные робозвонки, и финансовых штрафов, включая компенсацию пострадавшим жителям.