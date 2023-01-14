В США разобрались, кто виноват в сбое системы оповещения пилотов, из-за которого отменили тысячи авиарейсов

02:40, 14 января 2023
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В США разобрались, кто виноват в сбое системы оповещения пилотов, из-за которого отменили тысячи авиарейсовОбвинили персонал
В США сбой системы оповещения пилотов, из-за которого отменили тысячи авиарейсов, объяснили человеческой ошибкой. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разослало электронное письмо с объяснением, что стало причиной масштабного сбоя в системе оповещения пилотов в реальном времени NOTAM, из-за которого на несколько часов были отменены тысячи внутренних рейсов.
Фото: Stwnewspress.com
FAA объяснило произошедшее человеческим фактором, приведшим к повреждению файла базы данных.
«Ведомство установило, что файл базы данных был повреждён персоналом, который не соблюдал необходимые процедуры. Система уже функционирует должным образом», — сказано в письме ведомства.