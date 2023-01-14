В США разобрались, кто виноват в сбое системы оповещения пилотов, из-за которого отменили тысячи авиарейсов

Обвинили персонал

В США сбой системы оповещения пилотов, из-за которого отменили тысячи авиарейсов, объяснили человеческой ошибкой. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разослало электронное письмо с объяснением, что стало причиной масштабного сбоя в системе оповещения пилотов в реальном времени NOTAM, из-за которого на несколько часов были отменены тысячи внутренних рейсов.