Атаки работают путем модуляции голосовых команд в почти ультразвуковые неслышимые сигналы, которые человек не может услышать, но на которые может отреагировать голосовой помощник. Злоумышленники могут встроить эти сигналы в носитель, например, в приложение или видео на YouTube. Как только уязвимое устройство принимает сигнал, оно подчиняется скрытым встроенным командам, что позволяет злоумышленникам манипулировать голосовыми помощниками, заставляя их сделать что-то, например, открыть дверь.

Существует два типа атак NUIT, один влияет на то же устройство, с которого производится звук (через видео на YouTube, к примеру), другой атакует соседние устройства, не трогая “носитель”.