В США разработают искусственный интеллект для ведения воздушного боя

Как сообщают СМИ, Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Dynetics на сумму $12,3 млн. Эти деньги пойдут на работу в рамках программы Air Combat Evolution (ACE).

Проект пройдёт в три этапа. Первый продлится 18 месяцев. Его цель — заложить основу для будущих испытаний искусственного интеллекта с участием пилотируемых и беспилотных аппаратов.

В конечном итоге военные США хотят получить ИИ, способный увеличить эффективность манёвренных воздушных боёв истребителей.

Стоит отметить, что недавно австралийское подразделение корпорации Boeing представило прототип первого боевого беспилотника с искусственным интеллектом.