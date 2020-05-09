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В США разработают искусственный интеллект для ведения воздушного боя
Точные сроки его появления пока не известны
В США разработают искусственный интеллект (ИИ) для ведения воздушного боя. На проект уже выделили деньги.
Как сообщают СМИ, Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Dynetics на сумму $12,3 млн. Эти деньги пойдут на работу в рамках программы Air Combat Evolution (ACE).
Проект пройдёт в три этапа. Первый продлится 18 месяцев. Его цель — заложить основу для будущих испытаний искусственного интеллекта с участием пилотируемых и беспилотных аппаратов.
В конечном итоге военные США хотят получить ИИ, способный увеличить эффективность манёвренных воздушных боёв истребителей.
Стоит отметить, что недавно австралийское подразделение корпорации Boeing представило прототип первого боевого беспилотника с искусственным интеллектом.