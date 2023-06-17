В США разрешили дронам следить за массовыми мероприятиями

Закон также ограничивает использование дронов для распознавания лиц, за исключением ситуаций, связанных с терроризмом, неизбежным нанесением вреда или предотвращением побега подозреваемых. В закон, который ранее запрещал правоохранительным органам использовать дроны для сбора информации на территории штата, за исключением особых обстоятельств, был изменен.

Обновленный закон позволяет правоохранительным органам осуществлять полеты над общественными мероприятиями, помогать в проверке инфраструктуры и оказывать поддержку службам быстрого реагирования.

К тому же теперь правоохранительные органы должны уничтожать собранные данные с беспилотников в течение 30 дней, исключение составляют учебные цели или метаданные. Кроме того, продажа собранной информации запрещена.