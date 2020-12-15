Наука и технологии
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В США разрешили генно-модифицированных свиней
Их могут использовать даже для трансплантации
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование генно-модифицированных свиней. Их могут применять для употребления в пищу и трансплантации — пересадки органов от животных к людям.
FDA одобрило генно-модифицированных свиней GalSafe. Это животные, в организме которых нет компонента, способного вызвать аллергию на мясо. Отсутствие этого компонента — альфа-гала — преимущество и с точки зрения ксенотрансплантации. Во время пересадки органов именно альфа-гал является основной причиной их отторжения телом реципиента. Учёным, впрочем, ещё только предстоит изучить трансплантационный потенциал свиней GalSafe.
Ранее FDA уже одобряло генно-модифицированных животных. Однако впервые выдали разрешение на их использование в медицинских целях.