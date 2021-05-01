В США разрешили лечиться после инсульта с помощью роборуки

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на устройство IpsiHand. Оно представляет собой роботизированный каркас для руки интерфейсом мозг-компьютер. Нейроинтерфейс надевается на голову. Он принимает сигналы мозга и направляет их на роборуку. Она, в свою, очередь, помогает осуществлять движения, например сжимать или разжимать кулак.

Без роборуки пациент вряд ли смог бы сам пошевелить рукой. Помощь экзоскелета должна восстанавливать утерянную способность управлять конечностью самостоятельно.

Клинические исследования показали, что упражнения с IpsiHand действительно помогают восстановиться после инсульта. Даже спустя полгода после него.

Пока IpsiHand может причинять дискомфорт и вызывать покраснения кожи.