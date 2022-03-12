В США разрешили машины без руля и педалей

Наука и технологии
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В США разрешили машины без руля и педалейВо время испытаний
Американское национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) разрешило не устанавливать в беспилотные автомобили руль и педали для соответствия стандартам краш-тестов.
Сейчас почти все беспилотники во время испытаний ездят с человеком внутри и оборудованы органами управления. Однако в США теперь можно обойтись без последних. Беспилотники могут не оборудоваться рулём и педалями, но должны обеспечивать такой же уровень безопасности пассажиров, что и обычные автомобили.
Также, по новым правилам, в беспилотниках дети не должны занимать место, которое традиционно считается водительским. Оно не приспособлено для их защиты в случае аварии.
Ранее стало известно, что подразделение Яндекса по развитию беспилотников заморозило работу в США на фоне боевых действий на Украине.
Источник: N+1