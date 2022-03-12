В США разрешили машины без руля и педалей

Сейчас почти все беспилотники во время испытаний ездят с человеком внутри и оборудованы органами управления. Однако в США теперь можно обойтись без последних. Беспилотники могут не оборудоваться рулём и педалями, но должны обеспечивать такой же уровень безопасности пассажиров, что и обычные автомобили.

Также, по новым правилам, в беспилотниках дети не должны занимать место, которое традиционно считается водительским. Оно не приспособлено для их защиты в случае аварии.

Ранее стало известно, что подразделение Яндекса по развитию беспилотников заморозило работу в США на фоне боевых действий на Украине.