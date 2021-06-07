В США разрешили уколы от ожирения

Препарат вводится в организм еженедельно с помощью инъекций. Лечение им сочетают с низкокалорийной диетой и физическими упражнениями. Лекарство могут назначить тем, у кого избыточный вес вызвал соответствующие заболевания, например диабет второго типа.

Как пишет Naked Science, активным компонентом препарата Wegovy является семаглутид. Это синтетический аналог человеческого глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1). Данное вещество — гормон, вырабатывающийся в ответ на приём пищи.

Испытания препарат подтвердили, что он помогает похудеть. Люди, которым ставили уколы, в среднем потеряли на 12,4% больше веса, чем те, кто получал плацебо. Кроме того, препарат является безопасным. Но принимать его можно только под наблюдение врача.