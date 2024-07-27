Наука и технологии
Опубликовано 27 июля 2024, 18:00
1 мин.

В США разрешили возобновить запуски носителя SpaceX Falcon 9

Все неисправности устранены
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после изучения отчёта компании SpaceX о причинах аварии при полёте ракеты-носителя Falcon 9 и проделанной работе для исправления неисправностей вынесло свой вердикт.
В США разрешили возобновить запуски носителя SpaceX Falcon 9
© Bill Jelen / Unsplash

Как заявлено в официальном сообщении FAA, Falcon 9 снова может использоваться. Пуски разрешены, в том числе ввиду отсутствия опасности для окружающих при проблемном полёте.

Напомним, когда носитель Falcon 9 находился в перигее — ближайшей к Земле точке орбиты, — произошла утечка кислорода в силу разгерметизации бака второй ступени.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#SpaceX
,
#Falcon 9