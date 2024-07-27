В США разрешили возобновить запуски носителя SpaceX Falcon 9

Как заявлено в официальном сообщении FAA, Falcon 9 снова может использоваться. Пуски разрешены, в том числе ввиду отсутствия опасности для окружающих при проблемном полёте.

Напомним, когда носитель Falcon 9 находился в перигее — ближайшей к Земле точке орбиты, — произошла утечка кислорода в силу разгерметизации бака второй ступени.